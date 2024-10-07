Депутаты передали игрушки и канцтовары для юных пациентов больницы в Чехове

Члены партии «Единая Россия» в Чехове присоединились к всероссийской эстафете добрых дел в день рождения Владимира Путина. В рамках акции депутат и Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Константин Безрукавый вместе с депутатом фракции Иваном Шмелевым посетили «Добрую комнату» Чеховской областной больницы.

Они передали наборы игрушек и канцтоваров, чтобы поддержать маленьких пациентов и сделать их пребывание в медицинском учреждении более комфортным.

«7 октября — день рождения президента нашей страны Владимира Путина. Лучший подарок для него — добрые дела партийцев по всей стране. Чехов с гордостью присоединяется к эстафете добрых дел!» — отметил Константин Безрукавый в своей речи.

Проект «Добрая комната» направлен на создание уютной атмосферы для маленьких пациентов больниц и поликлиник Московской области. Эти комнаты помогают детям легче переносить пребывание в медицинских учреждениях и способствуют их скорейшему выздоровлению.

Инициатива членов партии «Единая Россия» в Чехове стала частью масштабного движения добрых дел, которое объединяет людей по всей России, вдохновляя на сострадание и поддержку ближних.

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