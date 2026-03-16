Депутаты округа Пушкинский встретились с переселенцами из аварийного жилья

Представители Совета депутатов округа Анна Дунаева и Михаил Сухарев 14 марта посетили новый дом на улице Краснофлотской в Красноармейске. Здесь в рамках государственной программы жилье получила 281 семья из 19 аварийных домов.

В городском округе вопросу переселения уделяют особое внимание. Как отметил глава муниципалитета Максим Красноцветов, задача, поставленная президентом, — не только предоставить комфортное жилье, но и сопровождать процесс на всех этапах.

За последние пять лет из аварийных домов переехали 4125 человек. Общая площадь расселенных квартир составила 31,5 тысячи квадратных метров. Параллельно ведется снос пустующих зданий. В 2025 году демонтировали 12 аварийных домов, в этом году планируют убрать еще восемь.

В 2026 году новоселье отметят порядка 180 жителей округа: под расселение пойдет около трех тысяч квадратных метров.