Депутаты округа Пушкинский проверили ход капремонта в Центре образования № 1

Строительную готовность объекта в Красноармейске оценили 17 марта. На сегодняшний день она составляет 13%, на площадке работают 15 специалистов.

Делегация во главе с председателем Совета депутатов городского округа Пушкинский Артемом Садулой осмотрели здание, где сейчас ведутся черновые работы и прокладка коммуникаций. Строители занимаются кладкой внутренних перегородок, штукатуркой стен, устройством стяжки полов и монтажом слаботочных сетей.

Артем Садула отметил, что работы идут по графику, подрядчик выдерживает темп и обеспечил необходимое количество рабочих. Ключевая задача — не только соблюсти сроки, но и гарантировать качество на каждом этапе.

Завершить капитальный ремонт планируют к 1 сентября 2026 года. Обновленная школа должна открыть двери для учеников к началу учебного года, чтобы ребята получали знания в современных и комфортных условиях.