Депутаты округа Пушкинский посетили пункт плетения маскировочных сетей

Волонтерский пункт, действующий на базе гимназии № 6 в Красноармейске, встретил гостей 10 марта. В добровольческой работе участвуют около 30 человек, включая шестиклассников.

На встрече присутствовали депутаты местного Совета депутатов Дмитрий Кульков и Михаил Сухарев, депутат Московской областной Думы Александр Легков, а также уполномоченный главы округа Ольга Алексеева.

Работа активистов организована следующим образом: старшие школьники помогают младшим осваивать плетение, проводят с ними беседы о патриотизме и важности поддержки бойцов в зоне специальной военной операции. Дети понимают, что их труд приближает победу.

За время существования пункта здесь изготовили 50 маскировочных сетей, а это — десятки часов кропотливой работы. Гости поблагодарили педагогов, волонтеров и учеников за инициативу и усердие, отметив, что такие проекты объединяют людей и воспитывают у молодежи ответственность и патриотизм.