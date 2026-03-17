Депутаты округа Пушкинский обсудили с жителями микрорайона смену УК

Встреча с собственниками квартир в корпусах 1 и 2 дома № 4 в Новом Пушкино прошла 15 марта. Жители выразили недовольство работой управляющей компании и заявили о намерении ее поменять.

Депутат Московской областной думы Михаил Ждан и председатель Совета депутатов округа Артем Садула уже не раз встречались с жителями по этому поводу. Однако ситуация, по словам собственников, не меняется, и они приняли решение о переходе в другую организацию.

Михаил Ждан пояснил, что проблема осложняется серьезной задолженностью перед поставщиками тепла. Из-за этого после окончания отопительного сезона возможно ограничение подачи горячей воды, что вызывает серьезную обеспокоенность.

На встречу пригласили директора другой управляющей компании, имеющей опыт работы в Пушкино и Ивантеевке. Она подробно ответила на вопросы жителей об офисе, штате и техническом оснащении.

Теперь собственникам предстоит обсудить услышанное с соседями. Если большинство поддержит переход, будет инициировано общее собрание и запущена процедура смены компании.