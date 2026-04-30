Депутаты Одинцовского округа утвердили меры соцподдержки правоохранителей

Очередное заседание Совета депутатов муниципалитета прошло в администрации Одинцовского округа. Рассмотрели ряд вопросов, связанных с мерами дополнительной социальной поддержки сотрудников правоохранительных органов и медицинских учреждений.

Депутаты проголосовали за установление сотрудникам Управления МВД России по Одинцовскому округу, исполняющим возложенные на полицию обязанности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, меры социальной поддержки в форме ежемесячной выплаты в размере до 30 тысяч рублей.

Кроме того, был увеличен размер ежемесячной социальной помощи на частичную компенсацию расходов на наем жилых помещений медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Московской области — с 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

