Депутаты обсудили ремонт гимназии и проблему подтопления улиц в Химках
В Химках прошло выездное совещание по ремонту гимназии № 23 и решению проблемы затопления прилегающих улиц. В нем участвовали депутаты, представители администрации и подрядных организаций.
Мероприятие состоялось на территории учебного заведения в районе Сходня. Участники во главе с председателем Совета депутатов Химок Сергеем Малиновским детально разобрали ситуацию с подтоплением школьной территории, а также улиц Новая и Тюкова во время сильных дождей. Для этого рассматривают строительство дополнительных ливневых колодцев и создание эффективной системы водоотведения.
«Мы наметили с коммунальщиками первоочередные меры. Они станут основой дорожной карты, чтобы исключить подтопление школы и дорог в будущем», — заявил Сергей Малиновский.
Параллельно в гимназии по графику идет капитальный ремонт. Подрядчик завершает демонтажные работы. В ближайшее время начнется обновление фасада и внутренних помещений, при этом особое внимание уделяют стабильному теплоснабжению здания.
Работы проводят в рамках Народной программы партии «Единая Россия». После их завершения обновленное образовательное пространство смогут использовать 400 учеников.