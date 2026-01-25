Депутаты обсудили ремонт гимназии и проблему подтопления улиц в Химках

В Химках прошло выездное совещание по ремонту гимназии № 23 и решению проблемы затопления прилегающих улиц. В нем участвовали депутаты, представители администрации и подрядных организаций.

Мероприятие состоялось на территории учебного заведения в районе Сходня. Участники во главе с председателем Совета депутатов Химок Сергеем Малиновским детально разобрали ситуацию с подтоплением школьной территории, а также улиц Новая и Тюкова во время сильных дождей. Для этого рассматривают строительство дополнительных ливневых колодцев и создание эффективной системы водоотведения.

«Мы наметили с коммунальщиками первоочередные меры. Они станут основой дорожной карты, чтобы исключить подтопление школы и дорог в будущем», — заявил Сергей Малиновский.

Параллельно в гимназии по графику идет капитальный ремонт. Подрядчик завершает демонтажные работы. В ближайшее время начнется обновление фасада и внутренних помещений, при этом особое внимание уделяют стабильному теплоснабжению здания.

Работы проводят в рамках Народной программы партии «Единая Россия». После их завершения обновленное образовательное пространство смогут использовать 400 учеников.