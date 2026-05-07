Депутаты обсудили развитие культуры и туризма в Дмитрове

6 мая в Дмитрове в ДК «Созвездие» депутаты представили отчет о работе с деятелями культуры, искусства и туризма. Участникам встречи рассказали о развитии креативной экономики и мерах поддержки отрасли.

В зале собрались представители культурного сообщества округа, чтобы обсудить итоги работы и планы на ближайший период. В диалоге приняли участие депутат Государственной думы Денис Кравченко, депутаты Московской областной думы Марина Шевченко и Александр Орлов.

Денис Кравченко сообщил о федеральных изменениях в сфере творческих индустрий. Он отметил, что принят закон, который закрепил развитие креативной экономики на государственном уровне и позволил вывести отрасль в отдельное направление поддержки.

«Сейчас формируется единая стратегия развития креативной экономики. Она даст новые инструменты для поддержки отрасли. Я предложил поправки, которые расширят возможности муниципалитетов по созданию инфраструктуры. В перспективе в Дмитрове может появиться креативный кластер», — сказал Кравченко.

Он также подчеркнул рост интереса к внутреннему туризму и культурным маршрутам. По его словам, поездки по Подмосковью и посещение музеев становятся частью креативной экономики.

Марина Шевченко рассказала о проектах, реализованных в округе. По ее словам, в детской школе искусств провели капитальный ремонт и обновили оборудование. Библиотека Дмитрова переехала в новое здание, где создали современное пространство для посетителей.

Она также отметила изменения в музее-заповеднике «Дмитровский кремль». Там установили подъемники для маломобильных граждан и добавили тактильные экспонаты. Ремонтные работы прошли в ряде домов культуры округа.

Александр Орлов в своем выступлении затронул тему поддержки участников специальной военной операции. Он сообщил о действующих мерах помощи и законодательных инициативах на региональном уровне.

«В Московской области принято 17 законов и действует 40 мер поддержки участников СВО. В регион уже направлено более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи. Наш округ отправил около 500 тонн и входит в число лидеров по этому направлению», — отметил Орлов.

В завершение Денис Кравченко сообщил о предстоящей избирательной кампании и призвал жителей участвовать в формировании новых предложений для развития региона.