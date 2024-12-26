Депутаты наградили работников газовой компании в Лосино-Петровском

За вклад в комфорт жителей Лосино-Петровского депутаты Вячеслав Градин и Юрий Махов вручили благодарности сотрудникам газовой службы. А директор компании сообщил, что продлевает срок обслуживания горожан еще на три года.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в городском округе Лосино-Петровский Вячеслав Градин и депутат Совета депутатов Юрий Махов наградили грамотами специалистов газовой службы муниципалитета. Они также поздравили собравшихся с наступающим Новым годом, пожелали им здоровья, счастья, благополучия и мирного неба.

В конце мероприятия директор газовой компании сообщил, что они продлевают срок обслуживания жителей еще на три года.

«Мы были рады поздравить работников с наступающим праздником и наградить их заслуженными грамотами. А заявление директора подчеркнуло стремление газовой компании к стабильному и качественному обслуживанию населения, укрепляя доверие и партнерские отношения с жителями городского округа Лосино-Петровский», — отметил Вячеслав Градин.