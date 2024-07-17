Депутаты Мытищ передали спецоборудование бойцу СВО

Депутаты встретились с участником СВО в отделении партии «Единая Россия» в Мытищах. Бойцу с позывным Тренер передали специализированное оборудование.

Военный сейчас в отпуске. В мытищинском отделении партии депутаты побеседовали с ним, узнали настроение бойцов на передовой.

Чтобы защитники оперативно реагировали на обстановку, находили выход из сложных ситуаций, депутаты отправили им специализированное оборудование.

Напомним, что в штабе городского округа военнослужащие СВО и их семьи могут получить помощь по адресу: городской округ Мытищи, улица Мира, 9, кабинет 2.

Гуманитарную помощь можно передать в местное отделение «Единой России» по улице Мира, 37. А также открыт благотворительный сбор, где любой может оказать материальную помощь.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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