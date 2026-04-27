Депутаты Можайского округа поздравили ветерана труда с 85-летием

В Можайске 24 апреля поздравили с 85-летием ветерана труда, бывшую сотрудницу завода стерилизованного молока «Можайский» Ольгу Никитичну Минтюкову. В гости к юбиляру пришли депутаты Совета депутатов Можайского округа Нина Истратова и Александр Козлов.

Ольга Минтюкова посвятила заводу более 50 лет. В 1977 году, представляя Можайский завод на ВДНХ в Москве, она вступила в социалистическое соревнование между предприятиями 15 республик. По итогам конкурса вместе с коллективом завода заняла третье место. Позже ей вручили нагрудный знак «Победитель социалистического соревнования 1977 года».

Ветерана поздравили также дочь Ирина, внуки и правнуки. Депутаты передали юбиляру слова благодарности, подарили цветы и подарки, пожелав здоровья, душевного тепла и долголетия. Поздравления прошли в домашней, теплой атмосфере в кругу близких людей.