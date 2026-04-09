Депутаты Мособлдумы рассмотрят 108 вопросов во втором квартале 2026 года

Фото: Открытая трибуна в Мособлдуме по вопросам стандартов развития ИЖС в Подмосковье / Медиасток.рф

Московская областная дума в рамках 133-го заседания утвердила план работы на второй квартал текущего года. Он состоит из 108 мероприятий.

Почти 40 задач относятся к разработке законопроектов.

«Наиболее значимые из них касаются государственной поддержки ведения садоводства и огородничества на территории Московской области, исполнения бюджета за 2025 года, кадетского образования, а также ряд других», — отметила первый заместитель председателя областной думы Лариса Лазутина.

Кроме того, в ходе часа правительства и часа территориальных органов федеральных органов исполнительной власти планируют заслушать по шесть докладов.