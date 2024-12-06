Депутаты Мособлдумы провели прием жителей Балашихи по социальным вопросам

В Балашихе состоялся прием граждан, организованный в рамках декады, посвященной 23-й годовщине партии «Единая Россия». На встрече присутствовали начальник управления социальной политики Елена Щипанова, заведующий отделом социального обеспечения Галина Лысикова, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев и депутат Мособлдумы Николай Черкасов.

Жители города смогли задать волнующие их вопросы и получить подробные консультации. «Мы здесь для того, чтобы выслушать каждого и помочь найти решение. Социальная поддержка — это наш приоритет», — подчеркнул Вячеслав Фомичев.

На прием обратились три жителя Балашихи. Среди них была Галина, которая попросила помощи для семьи участника СВО. Ей была предоставлена детальная консультация, а вопрос взят на контроль. Другие обращения касались реконструкции воинского захоронения времен Великой Отечественной войны и вопросов социальной поддержки. По всем обращениям даны разъяснения и обещана дальнейшая помощь.

«Личные приемы граждан подтверждают приверженность партии принципам открытости и доступности. Мы готовы оперативно решать социальные вопросы», — отметил Николай Черкасов.

Декада приемов граждан продлится до 10 декабря. Жители могут воспользоваться возможностью обратиться за помощью и консультацией по социальным вопросам.

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