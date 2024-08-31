Сертификаты в «Детский мир» подарили школьникам Балашихи к 1 Сентября

В преддверии нового учебного года в Балашихе провели акцию в поддержку детей погибших участников специальной военной операции. Школьникам вручили подарочные сертификаты в магазин «Детский мир» номиналом пять тысяч рублей.

Карты школьникам вручили секретарь местного отделения партии «Единая Россия», депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин и депутат Николай Черкасов. Сертификаты помогут приобрести все необходимое к учебному году — канцелярию, школьную форму и игрушки.

«В условиях, когда жизнь усложняется, экономические проблемы усиливаются, и цены растут, не все родители могут позволить себе приобрести все необходимое в полном объеме. Естественно, наша партия не остается в стороне и старается помочь детям их семьям собраться в школу, сделав все необходимое, чтобы ребенок чувствовал себя празднично и имел все для полноценного обучения», — отметил Черкасов.

Владимир Шапкин навестил семью, которая не смогла лично приехать в общественную приемную.

«Для меня важно, чтобы каждый ребенок получил помощь вовремя и смог начать учебный год с необходимыми школьными принадлежностями. Наша цель — поддержать семьи, оказавшиеся в непростой ситуации, и сделать все возможное, чтобы дети чувствовали заботу и внимание, независимо от обстоятельств», — отметил он.

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