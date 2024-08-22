Депутаты из Воскресенска проверили качество благоустройства Лопатинского

Территорию микрорайона Лопатинский в Воскресенске, где обновляют сети теплоснабжения, проверили депутаты.

«Сегодня мы прошли по теплотрассе в микрорайоне Лопатинский, которая была отремонтирована. Осталось привести в порядок асфальтовое покрытие, которое было разрушено в связи с проведением ремонтных работ и установить бордюры. Уже скоро эти недочеты будут устранены», — отметила Екатерина Лобышева.

Напомним, что в микрорайоне Лопатинский реконструируют тепловые сети в рамках инвестиционной программы ООО «Газпром теплоэнерго Московская область». Рабочие устанавливают и новую блочно-модульную котельную на улице Комсомольской. Комиссия проверила теплотрассу от котельной до школы № 20.

«Все трассы успешно переложены и уже начаты работы по благоустройству. Там, где были земляные работы, уже посеяна трава. Остается только привести в порядок асфальтовое покрытие», — сказал руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов.

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