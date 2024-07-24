Депутаты из Воскресенска прошли обучение в преддверии выборов

Депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева провела обучение для кандидатов от партии «Единая Россия» в преддверии выборов в органы местного самоуправления. Участники встречи задали интересующие вопросы.

На встрече Екатерина Лобашева и кандидаты в депутаты обсудили главные задачи избирательной кампании в округе. Депутат Московской областной Думы рассказала про порядок сбора новых предложений и наказов в народную программу «Единой России», а также поделилась опытом работы с жителями. Кандидаты задали вопросы о том, как правильно организовать предвыборную деятельность.

«В Воскресенске образовалась сильная команда кандидатов. Все ответственные, с активной гражданской позицией, стремящиеся делать городской округ лучше. Кто-то уже давно работает в нашей сфере, а кто-то только начинает свой путь в политике. Встреча получилась насыщенной и информативной. Уверена, что участники получили полезные знания и рекомендации, которые помогут им добиться поставленных целей и эффективно провести избирательную кампанию», — прокомментировала Екатерина Лобышева.

Выборы в Совет депутатов пройдут с шестого по восьмое сентября. Жители округа выберут представителей, которые будут заниматься вопросами местного значения.

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