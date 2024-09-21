Депутаты из Подольска направили помощь участнику СВО

Спецтехнику и другую гумпомощь направили военнослужащему в зоне спецоперации из Жуковского. Посылку собрали местные депутаты.

Волонтеры собрали гумпомощь для бойца, служащего на передовой. С его супругой встретились председатель Совета депутатов Подольска Алексей Никулин и его первый заместитель, руководитель фракции «Единая Россия» Любовь Ушанева.

По просьбе защитника закупили и передали ему специнструмент и другую гуманитарную помощь, в том числе продукты. Акцию провели в рамках местного партийного проекта «Подольск — пЕРедовой».

До этого около тонны гумгруза отправили из Подольска бойцам СВО. В него вошло оборудование, в том числе РЭБы, материалы, лекарства, средства маскировки, запчасти для автомобилей и многое другое.

Напомним, что все желающие могут поучаствовать в сборе в волонтерском центре. Подробности по телефону 8 (4967) 50-04-93.

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