Депутаты из Красногорска собрали гуманитарный груз для Курской области

Гуманитарную помощь для жителей Курской области собрали руководитель фракции «Единой России» Богдан Андриянов, муниципальный депутат Виталий Ласкавец и представители Ильинской школы. Любой желающий может помочь пострадавшему региону, отправив вещи и продукты в один из трех пунктов, которые работают в Красногорске.

Депутаты подготовили вещи первой необходимости, продукты питания, средства личной гигиены и мягкие игрушки.

«В очередной раз направляем гуманитарный груз жителям Курска. Благодарим тех, кто не остается равнодушным к этой сложившейся ситуации. Верю в то, что вместе мы преодолеем все трудности», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов.

В Красногорске открыты три пункта сбора гумпомощи: на улице Школьная, дом № 6, на улице Видной, дом № 7 и на улице Ленина, дом № 4, кабинет 111.

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