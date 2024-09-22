Депутаты из Красногорска передали партию гуманитарного груза для бойцов СВО

Красногорские депутаты Богдан Андриянов и Роман Володин подготовили и передали гуманитарную помощь для военнослужащих СВО. Также они встретились с их родственниками.

Партию гуманитарного груза для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, отправили депутаты Богдан Андриянов и Роман Володин из Красногорска.

«Наши солдаты нуждаются в поддержке, и мы должны сделать все возможное, чтобы они это почувствовали», — отметил Андриянов.

Народные избранники встретились с близкими военнослужащих и ответили на их вопросы.

«Мы должны помогать друг другу в тяжелые времена, и я готов сделать все, что в моих силах», — добавил депутат.

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