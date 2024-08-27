Депутаты из Химок поддержали всероссийскую акцию «Собери ребенка в школу»

Муниципальные депутаты из Химок присоединились к всероссийской акции «Собери ребенка в школу». Они вручили рюкзаки с учебными принадлежности учащимся местных образовательных организаций.

Рюкзаки наполнили школьными тетрадями, пеналами, наборами для рисования и творчества, мелкой канцелярией, подставками и обложками для учебников.

«Присоединиться к акции может любой желающий. Вместе мы можем помочь детям участников специальной военной операции, а также ребятам из малообеспеченных и многодетных семей подготовиться к началу учебного года», — поделился председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Напомним, что с 26 августа в Химках действует школьная ярмарка. Приобрести необходимые школьные принадлежности по доступным ценам можно по адресу: проспект Мельникова, дом № 2Б.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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