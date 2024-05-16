Депутаты из Химок передали гуманитарный груз для жителей Донбасса | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 18:57 Депутаты из Химок передали гуманитарный груз для жителей Донбасса Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Депутаты городского округа Химки Алексей Федоров и Юлия Мамай собрали гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Посылки сформировали из вещей первой необходимости и медикаментов. Их доставят волонтеры из Регионального ресурсного центра и активисты местного отделения партии «Единая Россия».

Всего с начала специальной военной операции удалось собрать и отправить уже свыше 200 тонн гуманитарного груза военнослужащим, жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Активное участие в сборах принимают предприниматели, общественники и муниципальные депутаты.

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«В Химках, как и во всем регионе, возникло множество инициатив в поддержку участников спецоперации. Люди изготавливают окопные свечи, шьют одежду, вяжут носки, плетут маскировочные сети для военнослужащих и собирают сухпайки. Их всех объединяет большое желание помочь жителям новых регионов России и нашим бойцам», — отметил муниципальный депутат Алексей Федоров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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