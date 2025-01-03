Депутаты из Химок передали гуманитарную помощь для животных из приюта

Волонтеры в Химках собрали 40 килограммов гуманитарной помощи для собак из приюта. Посылку отвезли животным мунипальные депутаты.

Участие в сборе приняли пенсионеры из клуба «Активное долголетие» и школьники лицея № 12. Они собрали корм, консервы, теплые одеяла, пеленки, аксессуары и расходный материал.

В приют гумпомощь отвезли муниципальные депутаты Юлия Мамай и Юлия Ишкова. Такие акции в лицее уже стали традиционными.

«Благодарны родителям, школьникам и педагогическому коллективу за то, что они откликаются на подобные запросы», — сказала Юлия Ишкова.

Помочь животным в приюте может каждый желающий. Нужно лишь обратиться в любое из учреждений и узнать, какая помощь требуется сейчас.

«Помогать приюту для животных очень важно, особенно зимой. Ведь в эту пору наступают морозы и сырость. Им необходимы подстилки и теплые одеяла», — отметила Юлия Мамай.