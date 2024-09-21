Депутаты из Чехова встретились с жителями поселка Чернецкое

Профильные специалисты и депутаты провели встречу в формате выездной администрации с жителями поселка Чернецкое. Они обсудили содержание домов, ремонт дорог и тему благоустройства.

Участниками встречи стали специалисты администрации Чехова, муниципальные депутаты, руководители профильных подразделений и представители управляющих и ресурсоснабжающих компаний.

Большинство обращений жителей касалось транспортного обслуживания, состояния многоквартирных домов и получения коммунальных услуг. Также людей интересовали ремонт дорог и благоустройство территорий в поселке.

Ряд обращений решили на месте, остальные взяли в работу.

Напомним, что проконсультироваться по актуальным вопросам можно не только в ходе выездных администраций, но и в территориальных отделах в селах Дубна, Новый Быт и Троицкое.

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