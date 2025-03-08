Депутаты из Балашихи провели встречу с жителями деревни Федурново

Член фракции «Единая Россия» Сергей Щукин вместе с коллегами по местному политсовету Михаилом Объедковым и Алексеем Ковалевым, а также представителями РЖД провел встречу с жителями улицы Лесопарковая и деревни Федурново. Встреча проходила в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» и была посвящена актуальным транспортным вопросам, связанным со строительством этапа XI «Станция конечного оборота поездов Железнодорожная» МЦД-4.

Формат встречи позволил жителям открыто задать свои вопросы и поделиться насущными проблемами. Сергей Щукин отметил, что все предложения и обращения будут тщательно проанализированы для поиска эффективных решений.

«Мы выслушали пожелания, ситуацию проанализируем и выработаем эффективное решение. Те вопросы, которые на месте не удалось решить, мы взяли в работу», — подчеркнул Щукин.

В ходе обсуждения также были затронуты планы по реконструкции Носовихинского шоссе и улицы Керамическая, а также строительство путепровода в деревне Черное. Не остались без внимания и важные проекты по реконструкции улицы Струве от улицы Корнилаева до улицы Рождественская, а также обновлению улицы Шестой на участке от улицы Струве до улицы Главная, в районе строящейся областной больницы. Кроме того, обсуждалось расширение Автозаводской и Пролетарской улиц, что должно улучшить транспортную инфраструктуру региона.

Эта встреча продемонстрировала готовность местных властей к диалогу с жителями и стремление улучшить качество жизни в округе через развитие дорожной инфраструктуры.