Депутаты и ветераны написали «Диктант Победы» в Домодедове | 360°

Подмосковье 28 апреля 2024, 12:55 Депутаты и ветераны написали «Диктант Победы» в Домодедове Телеканал «360»

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В Домодедове прошел ежегодный «Диктант Победы». Ветераны, депутаты вместе со школьниками приняли участие в мероприятии. На диктант собрались все желающие проверить свои знания по истории России.

На этот раз диктант прошел в домодедовской школе № 9. Диктант не только представлял собой проверку знаний военной истории России, но и способствовал объединению всех граждан страны.

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«Диктант Победы» написал и глава округа Домодедово Михаил Ежокин. Он рассказал, что главное в этой акции — память о тех, кто защищал нашу Родину.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша, которая пополняется каждый день.

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