Депутаты и общественники исполнили новогодние мечты детей в Химках

В Химках прошла добрая традиция — новогодняя благотворительная акция «Елка желаний», в которой депутаты и активисты взяли на себя роль волшебников, исполняющих заветные мечты ребят. На этот раз дети попросили не роскошные подарки, а то, что им действительно нужно и дорого: самокаты, наушники, наборы для творчества и технику.

В театре «Наш дом» состоялась ежегодная акция «Елка желаний», ставшая уже доброй новогодней традицией в Химках. Депутаты Московской областной Думы Владислав Мирзонов и Михаил Раев лично выбрали письма с пожеланиями юных жителей округа, повешенные на праздничную елку. Среди желаний — трюковой и обычный самокаты, а также наушники.

«Это очень трепетное и радостное чувство — оказаться в роли Деда Мороза и исполнить детское желание. Молодой человек попросил трюковой самокат, а значит, он активный, развивается и занимается спортом. С удовольствием исполню его мечту и сделаю подарок», — поделился Владислав Мирзонов.

К инициативе присоединились заместитель председателя Совета депутатов Руслан Шаипов и муниципальный депутат Алексей Федоров. Они решили порадовать детей подарками, связанными с творчеством и развитием: набором для рисования, конструктором и умной колонкой.

«Каждому ребенку хочется верить в чудо. И если мы можем подарить им чувство праздника — нужно обязательно это делать. Приятно, что такие акции в Химках уже стали доброй традицией», — отметил Руслан Шаипов.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева напомнила, что всероссийская акция «Елка желаний» ежегодно объединяет неравнодушных людей по всей стране. Благодаря ей сотни тысяч детей уже получили долгожданные подарки и почувствовали настоящее новогоднее волшебство.