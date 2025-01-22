Депутаты и молодогвардейцы поздравили ветерана войны с памятной датой

День освобождения Московской области от фашистских захватчиков отмечается в России 22 января. С важной датой, ставшей переворотом в ходе Великой Отечественной войны, в Воскресенке поздравили героических земляков.

Одной из них стала Лидия Сергеевна Черная. Представители «Единой России» и молодогвардейцы навестили ветерана и вручили ей цветы и подарки.

Во время войны 15-летняя Лидия Черная работала в эвакуационном госпитале, расположенном в поселке Пески. Она перевозила военную и гражданскую корреспонденцию. Несмотря на отпечатавшиеся в памяти страшные воспоминания о войне, Лидия Сергеевна сохранила жизненный оптимизм. Она прожила с мужем 57 лет, построив крепкую и дружную семью. Воспитала двоих детей, внуков и правнуков.

Глава объединения партии «Единая Россия» в совете депутатов Воскресенска Сергей Слепов отметил, что Лидия Сергеевна не позволяет себе стареть, интересуется новостями и много читает. Гости пожелали ветерану крепкого здоровья и долгих лет жизни.

«Нельзя никогда забывать, какой ценой Победа досталась нашему народу, какой огромный вклад внесли жители Подмосковья в это святое дело», — сказал Сергей Слепов.

Поздравление участницы Великой Отечественной войны прошло в рамках партийного проекта «Старшее поколение».