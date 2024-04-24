Депутаты Химок рассмотрели более 250 обращений с начала года | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 14:25 Депутаты Химок рассмотрели более 250 обращений с начала года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Муниципальные депутаты городского округа Химки приняли в работу более 250 обращений жителей с начала года. Народные избранники уже обработали свыше 85% заявок.

Совет депутатов Химок провел заседание фракции «Единая Россия». В рамках встречи обсудили работу с населением, реализацию народной программы, а также подвели промежуточные итоги.

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«Особое внимание уделили реализации народной программы. Конечно, в числе основных тем — помощь семьям участников специальной военной операции. Продолжаем оказывать адресную поддержку», — подчеркнул муниципальный депутат Александр Васильев.

Заседание посетили активисты «Молодой гвардии». Депутаты рассказали ребятам о том, как проходят приемы жителей, каким вопросам уделяется особое внимание.

Обратиться к депутатам со своим вопросом может любой желающий. Для этого нужно записаться на встречу по телефону: +7 (495) 793-50-55.

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