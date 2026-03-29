Депутаты Химок рассказали школьникам о подвиге героя Сталинградской битвы
Встреча, посвященная снайперу Василию Зайцеву, прошла 27 марта в лицее № 21. Участниками стали председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, муниципальный депутат Руслан Шаипов, педагоги, школьники и местные жители.
Гостям рассказали о жизненном пути Героя Советского Союза, а главной темой разговора стала связь между подвигами фронтовиков Великой Отечественной войны и мужеством современных защитников Отечества.
Сергей Малиновский отметил, что Сталинградская битва — переломный момент войны, а имя Василия Зайцева навсегда вписано в эту историю. Сегодня мы видим тех же героев и ту же преданность стране. По его словам, связь поколений держится на том, что старшие передают наследие молодым, а те его принимают и берегут.
Учитель истории Александр Казаковцев провел лекцию, в ходе которой напомнил, что советский снайпер стал прообразом главного героя фильма «Враг у ворот», однако реальная история героя оказалась масштабнее экранизации.
Депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов отметил, что такие встречи сохраняют живую связь между поколениями защитников родины.