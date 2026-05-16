Депутаты Химок рассказали о едином патриотическом стандарте в школах

Артур Каримов и Евгений Иноземцев отметили, что новый подход к обучению формирует у школьников чувство патриотизма и гордости за страну. С 2024 года все 26 школ округа работают по этому формату.

Благодаря этому подходу школьные коридоры и классы превратились в пространство, где история страны стала частью повседневной жизни. На информационных стендах размещены портреты ключевых политических фигур России, Московской области и муниципалитета, сведения о воинских званиях, государственная символика и перечень главных исторических дат.

Продуманное оформление помогает детям запоминать важные факты и символы, а стенды, тематические уголки и информационные блоки делают историю осязаемой. Так визуальная среда работает на воспитание подрастающего поколения.

Артур Каримов отметил, что перед школами стояла задача создать среду, которая говорит с ребенком на языке уважения к своей стране. Единый патриотический стандарт работает в связке с программой «Успех V единстве поколений». В школах округа прошли сотни мероприятий: открытые уроки, диалоги с ветеранами, тематические линейки. Дети стали иначе относиться к понятиям чести, долга и памяти. Они видят героев не абстрактными фигурами из учебника, а реальными людьми.

Впервые этот формат внедрили именно в Химках, а сегодня стандарт уже масштабирован на всю Московскую область. Это комплексная работа по сохранению исторической памяти, где каждый символ имеет свое место и значение.

Евгений Иноземцев добавил, что воспитание остается приоритетом государства. Это работа на перспективу: сохранить память, укрепить единство и вырастить гражданина, который знает историю своей Родины и готов за нее отвечать. Школы становятся местом, где ребенок каждый день сталкивается с историей страны и ее героями — так формируется глубокий патриотизм.