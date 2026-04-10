Депутаты Химок проверили капитальный ремонт колледжа «Подмосковье»

В Химках продолжается капитальный ремонт колледжа «Подмосковье». Депутаты Юлия Мамай, Галина Болотова, Валентин Герасимов, Александр Васильев, Надежда Смирнова и Руслан Шаипов 7 апреля проверили ход работ на объекте.

Парламентарии осмотрели текущее состояние здания, оценили изменения с прошлого визита и внесли подрядчику дополнительные пожелания по благоустройству. Внутренняя отделка и инженерные системы колледжа соответствуют современным нормативам. Для безопасности предусмотрены кнопки автоматического вызова спецслужб.

На объекте продолжаются пуско-наладочные работы. Параллельно идет благоустройство территории: в мае строители завершат асфальтирование и озеленение, а также оборудуют зону отдыха.

«Капитальный ремонт колледжа — важный этап в развитии профессионального образования Химок. Держим ход работ на постоянном контроле. Сейчас внесли по просьбе родителей учеников некоторые пожелания», — подчеркнула Юлия Мамай.

«Мы последовательно выполняем обязательства. Капремонт колледжа „Подмосковье“ — наглядный пример этой работы. Наша общая задача — сделать все, чтобы уже в новом семестре студенты и преподаватели занимались в современных, комфортных условиях», — отметил Руслан Шаипов.

Обучаться в обновленном здании студенты смогут уже в новом учебном году. За последние пять лет в Химках построили две школы в кварталах «Солнечная система» и «Маяк», а также детские сады в Рузино, Ивакино и Юрлово. Провели капитальный ремонт школы № 8, лицея «Наследие», Кадетского корпуса и корпуса гимназии № 23.