Депутаты Химок поздравили жительницу блокадного Ленинграда с днем рождения

Встреча прошла в уютной домашней обстановке: депутаты подарили имениннице цветы и передали поздравление от Президента России.

Ирина Спирина рассказала, что Елена Михайловна — живая свидетельница страшных военных дней. Война застала ее совсем ребенком, в четыре с половиной года, но детская память цепко хранит все: счастливое довоенное время, отца-танкиста, ушедшего на фронт, и родной дом, разрушенный фашистской бомбой. Слушая ее рассказы, начинаешь понимать истинную цену мирного неба.

Жизненный путь Елены Михайловны полон ярких поворотов. Ее отец дошел до Берлина, но из-за тяжелых ранений вернулся домой позже товарищей. После войны в Ленинграде она встретила будущего мужа. Оба инженеры, они объездили немало мест, а в 1973 году поселились в Химках. Здесь у них выросли два сына, а теперь радуют внуки и правнуки. Несмотря на возраст, Елена Михайловна ведет активный образ жизни, изучает историю России и религию, оставаясь творческой и увлеченной личностью.

Наталья Каныгина назвала именинницу удивительным человеком и настоящим кладезем мудрости. По ее словам, Елена Михайловна бережно хранит воспоминания о родных, переживших блокаду, но при этом живет настоящим. В ее доме царят уют и тепло, а в душе — неиссякаемая энергия и любовь к жизни.

Руководитель Движения общественной поддержки Павел Миронов напомнил, что передача живых воспоминаний ветеранов — важная обязанность нынешнего поколения. Школьные музеи Химок позволяют молодежи прикоснуться к прошлому: изучить военную литературу, увидеть экспонаты и узнать истории местных ветеранов.