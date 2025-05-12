Депутаты Химок поздравили ветеранов войны с Днем Победы

Акция «Подарки ветерану» прошла в муниципалитете в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Представитель Московской областной думы Владислав Мирзонов и муниципальные депутаты навестили ветеранов и вручили им памятные подарки и цветы.

Вячеслав Мирзонов и муниципальный депутат Юлия Ишкова поздравили ветерана Великой Отечественной войны Зою Павловну Смирнову, выразив ей искреннюю благодарность вклад в Победу.

Парламентарий рассказал, что, несмотря на свой почтенный возраст, Зоя Павловна встретила гостей с искренней улыбкой и неподдельным интересом. «Она поделилась с нами воспоминаниями о тяжелых буднях на фронте, о товарищах, с которыми делила окопы и радость редких побед, о вере в светлое будущее, которая помогала им выстоять и не сломаться», — отметил Владислав Мирзонов.

Депутат Ирина Спирина навестила ветерана Тамару Михайловну Михину, пережившую ужасы блокады Ленинграда. Алексей Федоров посетил Григория Григорьевича Гожия. Инна Монастырская поздравила фронтовика Александра Васильевича Смирнова. Ветерану в этом году исполнилось 98 лет, поэтому подарки и поздравления депутат передала его дочери. «Александр Васильевич — настоящий герой, человек, чья жизнь и подвиг — часть великой истории нашей страны», — отметила Инна Монастырская.

Депутат Юлия Мамай встретились с внуком ветерана Ивана Андреевича Анрюхина, передав подарки от партии «Единая Россия». «В октябре этого года Ивану Андреевичу исполнится 102 года. От души желаем ему сил, терпения, крепкого здоровья и семейного благополучия!» — сказала Юлия Мамай.