Депутаты Химок поздравили ветерана войны с Днем Победы

Депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов, а также местные народные избранники Юлия Ишкова и Галина Болотова навестили ветерана Великой Отечественной войны из Химок. Зое Павловне Смирновой вручили цветы и памятные подарки.

Встретила войну Зоя Смирнова юной семилетней девочкой. Несмотря на возраст, она помогала фронту — разносила газеты, листовки и сводки Совинформбюро, которые ей упаковывали вместе с хлебом или другими продуктами.

«Зоя Павловна — удивительный человек с невероятной историей. С большим удовольствием послушали рассказы о ее жизни, о том, как она провела военные годы. Огромное спасибо Зое Павловне за теплый прием!» — поделился депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Помимо прочего, Зоя Смирного активно участвовала в деятельности Брестского подполья. Она часто дежурила на крыше, как на посту: следила за обстановкой на улице, пока в квартире находились подпольщики. Когда появлялась необходимость, выводила их своими тропками из дома.

Матери Зои в начале 1944 года пригрозили арестом, поэтому она была вынуждена уйти из города. Тогда вместе с бабушкой девочка стала помогать партизанам. После их отправили на Большую землю, а в 1945-м они вернулись в Брест и вместе со своей семьей встретили Победу.

Имя Зои Павловны Смирновой носит Парта героя, которую открыли в гимназии № 17 городского округа Химки.