Депутаты Химок помогли школьникам подготовиться к 1 сентября

В Химках традиционно проводят благотворительные акции для поддержки нуждающихся детей и семей. В портфель вошли все необходимые школьные принадлежности: тетради, пенал, цветные карандаши, краски, кисти, альбом для рисования, пластилин, подставка для книг, ножницы и обложки для учебников.

В этом году в рамках акции «Скоро в школу» депутат Юлия Мамай передала комплект школьных принадлежностей будущему первокласснику.

«До начала учебного года осталось всего несколько дней, и сейчас начинается самая горячая пора для родителей. Ведь нужно успеть собрать ребёнка: купить школьную форму, а также все необходимые принадлежности. Порой сбор детей к школе становится финансово накладным. В рамках такой акции мы помогаем родителям облегчить этот процесс», – отметила депутат Юлия Мамай.

Также на территории Химок проходит всероссийская акция «Собери ребенка в школу». В общественную приемную партии «Единая Россия» обращаются семьи, которым нужна помощь в подготовке детей к школе. Депутат Надежда Смирнова передала рюкзаки с канцелярскими наборами.

«В жизни разные бывают ситуации, неизвестно, когда и где какая помощь кому понадобится. Важно оставаться человеком и помогать по возможности. Все желающие могут поучаствовать в акции и помочь детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, подготовиться к новому учебному году», – поделилась депутат Надежда Смирнова.

Все муниципальные депутаты присоединились к акции. Это значит, что помощь получат больше семей, а школьники будут обеспечены всем необходимым для учебы.