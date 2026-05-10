Депутаты Химок навестили ветеранов ВОВ накануне Дня Победы

Накануне Дня Победы в Химках поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. Фронтовикам вручили памятные подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева, администрации округа, Совета депутатов и партии «Единая Россия».

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский навестил Павла Викторовича Игнатенко. Фронтовик участвовал в боях на подступах к Берлину, награжден медалью «За отвагу».

«Каждый визит к ветерану — это возможность лично сказать спасибо за мирное небо. Наш долг — окружить героев заботой и передать память об их подвиге следующим поколениям», — сказал Сергей Малиновский.

На 2-м Мичуринском тупике микрорайона Сходня провели патриотическую акцию «Песни Победы» у дома № 4, где проживает ветеран Георгий Иванович Иванов. Праздничная программа началась с музыкального поздравления, артисты исполнили военные песни. Подарки фронтовику вручил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

«Для меня большая честь поздравить Георгия Ивановича лично. За его плечами — боевой путь и подвиг. Мы обязаны хранить эту память и быть рядом с теми, кто отстоял страну. Особенно в эти святые для каждого россиянина дни», — подчеркнул Руслан Шаипов.

В преддверии 9 Мая в Химках прошла серия праздничных мероприятий — концерты, памятные акции и поздравления ветеранов. Главная цель — отдать дань уважения поколению победителей и передать память об их подвиге молодежи.