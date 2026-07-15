Депутаты Госдумы побывали на производстве вентиляционных систем в Химках

В Химках 2016 год работает одно из крупнейших предприятий по выпуску комплектующих для вентиляционных систем — «ВентМодерн». На производстве полного цикла побывала делегация во главе с главой округа Инной Федотовой и депутатами Государственной думы Денисом Кравченко и Ириной Родниной.

Исполнительный директор Илья Дискант провел для гостей экскурсию по цехам: от литья пластиковых изделий до балансировки готовых вентиляторов. Гости осмотрели выставку продукции и производство сэндвич-панелей, сетевых элементов и вентиляционного оборудования.

«Очень ценно, что в городе налажено качественное производство. Это не просто импортозамещение — это наша технологическая независимость. Здесь, в Химках, создают продукт мирового уровня: от идеи до финальной сборки. Мы не догоняем, мы задаем стандарты. Именно такие предприятия — основа сильной экономики и уверенного движения вперед», — сказал Денис Кравченко.

После начала СВО «ВентМодерн» успешно заместил зарубежные комплектующие и стал крупнейшим поставщиком в России.

«Уверена, впереди у предприятия еще немало новых достижений, а со своей стороны мы продолжим поддерживать наших производителей, ведь именно такие предприятия укрепляют экономику Химок, Подмосковья и всей страны», — отметила Инна Федотова.

Бизнес в Химках продолжает развиваться: предприниматели выпускают пищевую, мебельную, химическую продукцию, бытовую технику, спецодежду и многое другое. Производственный потенциал округа растет с каждым годом.