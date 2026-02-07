Депутаты Госдумы оценили работу нового детского сада в Химках

В городском округе Химки состоялось значимое событие для жителей развивающегося квартала — открытие нового современного детского сада в жилом комплексе «Ивакино». Учреждение, рассчитанное на 300 воспитанников, вошло в состав образовательного комплекса школы № 30, что стало важным шагом в развитии социальной инфраструктуры микрорайона.

6 февраля новый детский сад с рабочим визитом посетили депутат Государственной Думы Ирина Роднина и депутат Московской областной Думы Михаил Раев. В рамках визита парламентарии ознакомились с результатами капитального ремонта и осмотрели помещения, оборудованные в соответствии с современными стандартами.

Депутаты детально проверили организацию работы дошкольного отделения, пообщались с воспитателями и техническим персоналом. В ходе встречи с директором школы № 30, депутатом Совета депутатов Химок Татьяной Кавторевой, стороны обсудили перспективы развития образовательной среды в микрорайоне.

«Микрорайон активно заселяется молодыми семьями, и потребность есть не только в детских садах, но и в школе. Поэтому принято решение на базе этого детского сада открыть четыре начальных класса. Сейчас мы активно работаем в этом направлении», — поделилась планами Татьяна Кавторева.

Ирина Роднина в своем выступлении подчеркнула стратегическую важность развития социальной инфраструктуры. «Если растет население, растет и количество детей, а значит — потребность в школах, детских садах, поликлиниках. Это одна из главных задач, которая сегодня успешно решается. Наша задача — создать комфортные условия для каждого ребенка и каждой семьи», — отметила депутат.

Развитие «Квартала Ивакино» будет продолжено: согласно планам, здесь построят еще две школы и три детских сада. Работы по возведению первой школы на 1 100 мест уже ведутся, их завершение запланировано на второй квартал 2027 года. Депутаты взяли на контроль реализацию всех социальных проектов на территории микрорайона.