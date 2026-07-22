Депутаты «Единой России» проверили ремонт дорог в Воскресенске

Приведение в порядок дорог продолжается в городском округе по Народной программе «Единой России». Ход ремонтных работ на площади Ленина и двух прилегающих проездах проинспектировали депутаты, сторонники партии и неравнодушные жители.

Специалисты обновляют на объектах асфальтовое покрытие, бордюрный камень и дорожные знаки. Завершить работы планируют ориентировочно до 15 августа.

«Ремонт дорог — один из самых частых наказов, которые мы получаем от воскресенцев. Наша задача — не только включать объекты в народную программу, но и контролировать качество и сроки выполнения работ. Важно, чтобы все было сделано добросовестно и в установленные сроки», — сказал руководитель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Сергей Слепов.

Обновление дорожной инфраструктуры направлено на повышение безопасности и комфорта как для автомобилистов, так и для пешеходов. Горожане уже оценили положительные изменения.

«Площадь Ленина — это центр притяжения для многих жителей. Хорошо, что ремонт идет комплексно: меняют покрытие, бордюры, знаки. Видно, что к благоустройству подходят системно», — отметила местная жительница Софья Астахова.

Реализация Народной программы остается приоритетом для «Единой России». За последние пять лет в Московской области отремонтировано более 4 тысяч километров региональных трасс и свыше 3,5 тысяч километров муниципальных дорог. В целом по Подмосковью программа, в которую вошли около 780 тысяч наказов жителей Подмосковья, выполнена на 98%. В текущем году планируется довести этот показатель до 100%.