Депутаты «Единой России» проверили котельную № 3 в Воскресенске

Активисты и представители партии выехали на осмотр объекта в микрорайоне Лопатинский, который построили в рамках Народной программы. Участники встречи оценили оборудование и задали вопросы подрядчику.

Старую котельную, которая часто ломалась и не выдерживала нагрузок, заменили новой — на 11 мегаватт. Теперь она стабильно подает тепло и горячую воду в 15 многоквартирных домов, пять социальных объектов (детские сады и школы), а также еще в девять организаций.

Оборудование работает без постоянного присутствия людей — автоматика сама регулирует температуру с учетом погоды. Четыре современных газовых котла подключаются по мере необходимости. Система оснащена очисткой воды, насосами и теплообменниками, а управление осуществляется с помощью отечественных контроллеров и программного обеспечения.

«Для нас важно, чтобы жители были уверены в стабильном прохождении отопительного сезона. Новая котельная — это не просто современное оборудование, а реальное повышение надежности теплоснабжения для всего микрорайона. Мы проверили готовность объекта к запуску. Все оборудование установлено, проведены необходимые испытания», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов.

«Раньше были опасения из‑за перебоев. Сейчас видно, что объект современный, автоматизированный. Надеемся, что следующая зима пройдет без проблем», — поделился впечатлениями местный житель Сергей Семенов.

Это важный шаг в модернизации коммунальной инфраструктуры Лопатинского и повышении качества жизни.