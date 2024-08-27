Депутаты «Единой России» помогут семье бойца СВО в Лосино-Петровском

Встреча представителей «Единой России» с сыном погибшего бойца СВО прошла в Лосино-Петровском округе. На ней обсудили необходимую помощь и поддержку семьи военнослужащего.

Во встрече с Иваном — сыном военнослужащего Романа — в общественной приемной поучаствовали исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин, заместитель главы округа, куратор партийного проекта «Женское движение единой России» Вера Алексеева и руководитель Комитета семей воинов Отечества муниципалитета Светлана Алиферова.

Они обсудили поддержку продуктовыми наборами, решение проблемы с дезинсекцией подъезда дома и обновление газовой плиты. Также партийцы помогут Ивану приобрести медицинский халат и оборудование, нужное для обучения.

«Большое значение имеет единство в наших делах, так как в них заключается сила, способная преодолеть любые препятствия и достичь великих высот. Эта взаимная поддержка и солидарность являются основой нашего успеха и ключом к победе», — сказал Вячеслав Градин.

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