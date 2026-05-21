Депутаты Дмитровского округа отчитались о проделанной работе

Встреча депутатов с сотрудниками учреждений спорта состоялась в Центре детского творчества «Радуга» в рамках отчетной кампании партии «Единая Россия» «Подмосковье. Есть результат!». Мероприятие провели депутаты Государственной думы Денис Кравченко и Московской областной думы Марина Шевченко и Александр Орлов.

Денис Кравченко рассказал о масштабных проектах спортивной инфраструктуры, реализованных в Дмитровском округе за последние годы. Одним из них стало открытие в 2025 году после капитального ремонта бассейна «Бриз». «Этот объект был приведен в порядок по Народной программе партии и теперь соответствует всем стандартам Минспорта», — отметил депутат.

На стадионе «Торпедо» после модернизации появилось новое спортивное ядро с футбольным полем, беговыми дорожками и блоком для ГТО. В бассейнах «Кашалот» и «Дельфин» оборудованы подъемники для маломобильных жителей.

Марина Шевченко отчиталась о работе, проделанной в сфере образования. За пять лет в округе построили две новые школы — на 1100 мест в Дмитрове и на 550 мест в поселке. Останкино. Кроме того, капитально отремонтировали школу № 8, детский сад «Колосок», Дмитровский техникум и филиал медицинского колледжа.

Александр Орлов в своем докладе затронул вопросы экологии. В Дмитровском округе закрыт полигон «Непейно» площадью более 12 гектаров, что улучшило условия жизни для 165 тысяч жителей. Проводится системная работа по очистке водоемов: за пять лет приведели в порядок 121 пруд и озеро, а в рамках акции «Чистый берег» очищено 42 береговые линии.

В завершение встречи депутаты поблагодарили работников спортивной отрасли за активную жизненную позицию и призвали всех присутствующих участвовать в сборе предложений в новую программу партии.