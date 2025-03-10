Депутаты Богородского округа проверили состояние памятников ВОВ

Вместе с мастером участка предприятия «Городское хозяйство» Игорем Касьяновым Олег Кобляков проверил состояние памятников героям Великой Отечественной войны. Как отметил депутат, есть некоторые недочеты, которые обязательно надо исправить в ближайшее время. Например, у Вечного огня была проблема с газовой горелкой, которая работала в перебоем из-за сильного ветра. После депутатского обращения форсунки почистили и дефект устранили. Еще одна из проблем, на которую обратил депутат — мусор вокруг памятников.

«Уважаемые жители, так делать нельзя! Прошу обратить на это ваше внимание — нельзя бросать посторонние предметы в это святое место!» — обратился к жителям Олег Кобляков.

Такие проверки проводятся регулярно. Совет депутатов Богородского округа следит за результатами мониторинга состояния памятников Великой Отечественной войны.