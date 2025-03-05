Депутаты Богородского округа проверили состояние памятников героям войны

Депутаты Богородского округа провели осмотр памятников в преддверии 80-летия Победы. На этой неделе Ольга Попова вместе с активистами «Молодой гвардии» и представителями партии проинспектировала воинские мемориалы в Ногинске и прилегающих районах.

Основной задачей проверки стало сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Первым пунктом стал памятник «Зенитчикам», который был восстановлен благодаря совместным усилиям «Единой России» и местной администрации. Мемориал, посвященный защитникам неба над Восточным Подмосковьем, находится в хорошем состоянии, что радует депутатов и местных жителей.

Следующим объектом проверки стал мемориал в деревне Молзино. По словам Ольги Поповой, он нуждается в ремонте: требуется замена плитки и покраска. В ближайшие дни запланированы работы по обновлению памятника силами муниципального учреждения «Благосфера». Депутат подчеркнула важность сохранения памяти о подвиге народа и необходимость заботиться о таких объектах.

«Мы не должны забывать о цене Великой Победы, о подвиге нашего многонационального народа! В этом году исполняется 80 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Поэтому сохранение памяти о ней — наш священный долг», — заявила Ольга Попова.