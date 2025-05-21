Депутаты Богородского округа проверили питание детей в школах

Особое внимание уделяли санитарно-техническому содержанию обеденного зала, состоянию мебели, посуды, наличию средств дезинфекции, утвержденного меню, подбора продуктов и блюд в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Проверку провели в двух Центрах образования Богородского округа.

Депутат Ольга Попова побывала в Центре образования № 10, осмотрела столовую, чтобы своими глазами увидеть, чем питаются школьники. В этот день в меню были овощной суп, свекольный салат, пельмени. Результат порадовал — все свежее, вкусное и приготовлено с заботой о здоровье детей.

«В школах моего избирательного округа дети получают качественное и вкусное питание. Это не просто слова — я лично в этом убеждаюсь во время регулярных проверок. Будем и дальше держать этот вопрос на контроле», — отметила Ольга Попова.

Особое внимание проверяющие обратили на современный пищеблок, где установлено новое оборудование. Депутат отметила, что здесь уделяют внимание не только соблюдению норм, но и вкусовым качествам блюд.

В Центре образования № 35 мониторинг организации и качества питания школьников провел депутат Валерий Пылаев.