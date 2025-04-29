Депутаты Богородского округа проверили капитальный ремонт школ

Совет депутатов Богородского городского округа регулярно проводит проверку качества и сроков капитального ремонта образовательных учреждений. Депутаты осмотрели Центры образования № 30 в Электроуглях и № 29 в поселке Зеленый.
Вместе с директором Центра образования № 30 и активными жителями депутат Олег Кобляков проконтролировал ход капитального ремонта обоих зданий, которые относятся к этому образовательному учреждению. По срокам отставаний нет, все работы проводятся качественно. В «малом» здании уже полностью заменена опалубка, фасад готов на 70 процентов, окна — на 80 процентов, сейчас проводятся внутренние работы. В основном здании главный упор в данный момент делается на обновление электрики и инженерной коммуникации.
Депутат Богородского округа Анатолий Лебедев вместе с представителями родителей учащихся проверил ход ремонтных работ в Центре образования № 29 поселка Зеленый. Площадь объекта составляет около четырех тысяч квадратных метров. Сейчас ведутся отделочные работы. По словам представителя подрядной организации, все работы идут в соответствии со строительным графиком и к 1 сентября будут выполнены в полном объеме, включая благоустройство.
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