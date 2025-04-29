Депутаты Богородского округа проверили капитальный ремонт школ

Вместе с директором Центра образования № 30 и активными жителями депутат Олег Кобляков проконтролировал ход капитального ремонта обоих зданий, которые относятся к этому образовательному учреждению. По срокам отставаний нет, все работы проводятся качественно. В «малом» здании уже полностью заменена опалубка, фасад готов на 70 процентов, окна — на 80 процентов, сейчас проводятся внутренние работы. В основном здании главный упор в данный момент делается на обновление электрики и инженерной коммуникации.