Депутаты Богородского округа проверили ход ремонта Центра образования

В Богородском округе завершается важный этап преобразования образовательного учреждения, которое должно стать уютным и современным местом для учебы. Капитальный ремонт Центра образования, построенного в 1968 году, осуществляется с учетом всех современных требований.

Ранее здесь проводились лишь косметические обновления, но теперь настало время полного преображения. Депутаты вместе с заместителем главы Богородского округа Алексеем Тимошиным и руководством управления образования проверили, как идет капитальный ремонт Центра образования. Планируется обновление фасадов, что придаст зданию современный вид. Также будут заменены кровля и инженерные системы, что обеспечит безопасность и надежность. Внутренние пространства станут более комфортными и стильными, что создаст благоприятную атмосферу для занятий.

Кроме того, предусмотрено благоустройство территории, что позволит создать удобные условия для учеников и преподавателей. На данный момент на объекте трудятся около 50 рабочих, и завершение всех работ запланировано до конца 2025 года.

Этот проект реализуется в рамках государственной программы Московской области и служит примером того, как можно улучшить социальную инфраструктуру. Как отметила депутат округа Ольга Попова, образование — это инвестиция в будущее, и важно обеспечить всем комфортные условия для обучения.