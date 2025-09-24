Депутаты Богородского округа проверили благоустройство сквера в Ногинске

Совет депутатов Богородского округа вместе с профильными специалистами администрации проконтролировали ход работ по благоустройству сквера Карла Маркса в городе Ногинск. На объекте плиточное покрытие меняют на более современное, устойчивое к проезду коммунальной техники для уборки.

Проводится санитарная обрезка существующих деревьев, убирают аварийные стволы. При этом предполагается высадка новых деревьев и кустарников и многолетних цветов. Вход со стороны автовокзала оформят перголой, которая позволит проезжать коммунальной технике. На внешней ее стороне будет размещена карта города.

В сквере появится зона для тихого отдыха, установят качели, стильные современные скамейки. Подрядчик демонстрирует высокие темпы работ — они идут с опережением графика. Уже высажены растения и активно ведется укладка новой тротуарной плитки.

Работы планируют завершить в ноябре текущего года.