Депутаты Богородского округа проверили безопасность дорог около школ

Мониторинг безопасности пешеходных переходов около школ прошел в Старой Купавне Богородского городского округа. Депутат Совета депутатов Сергей Мелин провел выездную проверку вблизи центра образования «Старокупавинский».

В настоящее время в учебном заведении обучается более 1700 учеников. Важно своевременно выявить проблемные зоны и устранить недостатки. Активисты убедились в том, что дорожное движение и пешеходные переходы организованы таким образом, что школьники могут в полной безопасности добраться до центра образования.

Напомним, что в ноябре минувшего года по всей стране стартовал проект «Дом — Школа — Дом», направленный на снижение количества ДТП и травматизма на дорогах вблизи школ и детских садов.