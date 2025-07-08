Депутаты Богородского округа проверили безопасность детских объектов

Вопрос безопасности детей и организации их досуга, особенно летом, требует большого внимания. Поэтому в Богородском округе продолжается мониторинг организаций, обеспечивающих летний отдых детей, объектов детской городской инфраструктуры и социально значимых объектов, посещаемых семьями.

Депутат Богородского округа Анна Кириллова в рамках рабочей поездки совместно с руководителем Молодежного парламента Тимофеем Загородним и заместителем директора по воспитательной работе Центра образования № 8 Марией Юдиной проверила состояние многофункционального спортивного ядра Центра образования № 8 в Ногинске.

В ходе осмотра установлено, что объект поддерживается в образцовом состоянии. Территория благоустроена и огорожена. Информационные стенды, покрытия футбольного и волейбольного полей, спортивные тренажеры и игровые элементы соответствуют нормативным требованиям.

Многофункциональное спортивное ядро доступно для свободного посещения не только учащимся Центра образования, но и жителям округа, включая детей. Проверяющие отметили бережное отношение жителей к спортивному объекту.